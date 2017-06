Aucune nouvelle rencontre formelle entre les principaux protagonistes de la crise politique francophone n'est prévue pour ce week-end, qui devrait cependant être très nourri en contacts informels entre partis ainsi qu'en analyses internes aux formations politiques. Le PS, frappé d'exclusive par le cdH depuis le 19 juin, mène dimanche et sous haute tension un important congrès statutaire. Au MR, mathématiquement incontournable pour la formation de majorités en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, on disait vendredi attendre le signal du président du cdH Benoît Lutgen, peut-être en début de semaine prochaine, pour s'asseoir autour d'une table et lancer des négociations formelles. Ce n'est qu'ainsi que cela bougera, dit-on dans l'entourage du président Olivier Chastel.

Entre-temps, chaque parti se plongera dans ses calculs: les réformes de gouvernance, éléments centraux pour débloquer la crise, nécessitent tantôt une majorité spéciale (deux tiers, auquel cas le PS est incontournable), tantôt une majorité simple. Des réformes sur les provinces (suppression, révision) ou sur les outils économiques wallons entraînent quant à elles des conséquences juridiques ou des réorientations de compétences d'une envergure telle qu'elles nécessiteront sans doute un échéancier.

Le week-end sera donc intense en contacts informels et demandes de précisions. Le temps pourrait se faire orageux dimanche aux Lacs de l'Eau d'Heure, où le PS tiendra un congrès statutaire sur le chapitre bonne gouvernance. Les socialistes doivent se prononcer sur le décumul intégral (un seul mandat et une rémunération limitée à 100% de l'indemnité parlementaire) ou le décumul limité aux seules rémunérations, une option qui aurait les faveurs des fédérations mais n'arrangerait pas la direction du parti.

Signe de la fébrilité qui l'entoure, l'événement se tiendra à huis clos. Un communiqué de presse sera publié à l'issue du congrès, reprenant les dispositions adoptées. Le discours du président Elio Di Rupo sera public, et diffusé (via Facebook live) vers 10h30. La réaction de DéFI sera particulièrement guettée, ce parti pouvant jouer le pivot à Bruxelles entre une majorité avec le PS et Ecolo ou une autre avec le MR et le cdH, éventuellement élargi aux Verts.

La météo politique de lundi, jour des traditionnels bureaux de parti, est incertaine mais ne semble pas encore propice à évacuer les brumes persistantes. Des contacts politiques informels, des demandes de précisions, devraient encore parsemer la journée. Les premières éclaircies apparaîtront-elles mardi ? Difficile de savoir d'ores et déjà si les interlocuteurs devront repartager leurs points de vue une dernière fois de manière informelle, ou déjà engager les pourparlers dans une phase de négociation plus formelle.