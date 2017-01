Suite à un article publié dans La Libre du 25 janvier faisant référence aux très nombreux mandats exercés par les deux conseillers communaux étiquetés PP (Verviers et Frameries), le Président du parti, Mischaël Modrikamen a tenu à mettre les choses au point.



“Si ces deux personnes exercent autant de mandats c’est parce que nous ne pouvions envoyer dans ces conseils d’administrations que des mandataires locaux. J’ai voulu les répartir autrement, on me l’a interdit”. Soit.

Il n’empêche dans un communiqué de presse où il précise tout cela, Modrikamen explique que les deux conseillers en question (Bruno Berrendorf et Ruddy Waselinck) n’occupent que trois mandats rémunérés. C’est étonnant, car les déclarations fournies par les deux hommes à la Cour des comptes indiquent que Berrendorf dispose de 7 mandats rémunérés et Waselinck de 8. Mischaël Modrikamen adopte sans doute ici le principe de la vérité alternative chère à Donald Trump.



Modrikamen conteste certains chiffres de Cumuleo

Ce mercredi soir, le président du PP insiste auprès de LaLibre.be: "J'ignore d'où vient ce chiffre de 7 mandats rémunérés pour M. Berrendorf, car il n'y en a que 3! M. Berrendorf n'est aucunement rémunéré par la fondation du parti, contrairement à ce qui est indiqué sur Cumuleo."



D'autre part, Modrikamen indique que l'une des rémunérations déclarées provient de la société personnelle de M. Berrendorf (Immopromosud sa) et non d'une société publique. En ce qui concerne le volet "Ville de verviers", il s'agirait des jetons de présence au conseil communal. Enfin, toujours selon Modrikamen, ce même élu ne serait pas rémunéré par l'une des intercommunales, et ce, à sa demande.