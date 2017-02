Abonnés Antoine Clevers et Frédéric Chardon

Il était resté très discret jusqu’ici. Daniel Bacquelaine, patron du MR principautaire et ministre fédéral des Pensions, commente le scandale des rémunérations du groupe Publifin/Nethys.

Paul Furlan (PS), qui a démissionné de son poste de ministre wallon des Pouvoirs locaux le 26 janvier, a rappelé avec insistance, mercredi, que c’est vous qui aviez nommé les membres des comités de secteur de Publifin où a éclaté le scandale.

Oui, évidemment. Le MR a droit à des représentants dans les organes publics. Il faut bien les désigner.

En filigrane, il dit que vous connaissiez la situation dans les comités de secteur…

On a d’abord désigné les administrateurs. Puis, est venue la question des comités de secteur. C’était une solution proposée par la Région wallonne pour assurer la transition vers les nouvelles structures en matière de distribution d’énergie (que ce soit Ores, Brutélé ou Publifin). On a donc désigné des personnes dans les comités. Et cela a été avalisé à l’unanimité du conseil d’administration de Publifin au mois de juin 2013. Aussi bien la composition des comités que les rémunérations.

Vous connaissiez donc les rémunérations très élevées qui y étaient pratiquées ?

J’étais au courant qu’il y avait une rémunération. Pas des montants. C’est plus tard qu’on a appris que les comités de secteur ne fonctionnaient pas bien et qu’il y avait une disproportion entre les rémunérations et le travail presté. Ce qui est totalement inacceptable !

D’où viennent les dysfonctionnements ?

Il y a deux causes. La première, c’est le laxisme du contrôle exercé par la tutelle, donc par le gouvernement wallon. Il y a eu des insuffisances notoires. Ça fait des années que le MR demande un cadastre des rémunérations dans les structures wallonnes, la mise en place d’une commission de déontologie, une définition des conflits d’intérêts. La majorité wallonne a toujours refusé.

La deuxième cause ?

Les présidents des comités de trois secteurs portent une lourde responsabilité. Un président doit animer, donner de la matière, forcer le contenu. Certains membres des comités ont parfois été désarçonnés par la façon dont les présidents organisaient les travaux.