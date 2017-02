De nombreux citoyens, amis et personnalités politiques ont rendu un dernier hommage, vendredi à l'ancien hôtel de ville d'Ougrée, à Gaston Onkelinx, décédé lundi à l'âge de 84 ans. "C'était une figure politique unanimement appréciée. Ses interventions aux congrès et bureaux de parti étaient toujours justes et fortes", a confié le président du PS, Elio Di Rupo. Le président de la Chambre Siegfried Bracke, la présidente du Sénat Christine Defraigne et les ministres socialistes André Flahaut et Isabelle Simonis étaient également présents, aux côtés, notamment, du secrétaire général de Solidaris Jean-Pascal Labille, de l'ancienne ministre cdH Joëlle Milquet et de l'ancien député wallon Bernard Wesphael.

Diverses personnalités ont pris la parole, alors qu'étaient diffusées en continu des photos illustrant la vie syndicale, politique et familiale du père de l'actuelle cheffe du groupe socialiste au parlement fédéral Laurette Onkelinx. Toutes ont salué un homme bon, simple, n'ayant jamais renié ses origines, défendant fermement les valeurs auxquelles il croyait et très attentionné envers sa famille.

Le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot (PS), s'est souvenu avec émotion de l'exemple que Gaston Onkelinx a été pour lui et du bourgmestre qu'il a été. "Il a laissé des traces dans la cité, à une époque, où elle a connu des difficultés financières. Il a fourni les efforts nécessaires qui ont permis au budget de la ville de ne pas couler. Merci Gaston pour tout ce que tu as apporté à Seraing", a-t-il dit.

Le président de la FGTB Liège-Huy-Waremme Francis Gomez et l'ancien ministre d'Etat Willy Claes ont, eux, évoqué le parcours exemplaire de Gaston Onkelinx dans la sidérurgie, "ses combats et victoires qu'il a fallu arracher à un patron qui n'avait cure du sort des ouvriers", a souligné Francis Gomez. "Je suis fier et reconnaissant d'avoir pu travailler et coopérer au parlement avec Gaston", a confié Willy Claes.

Le réalisateur sérésien Luc Dardenne s'est, lui, souvenu d'un "homme simple et grand" quand, avec son frère, ils l'ont rencontré pour la première fois en 1991 pour lui parler du film qu'ils voulaient réaliser sur la sidérurgie. Gaston Onkelinx en était ravi. Il leur a dit: "Faites un bon film comme j'essaie d'être un bon bourgmestre".

La cérémonie s'est clôturée avec l'intervention très émouvante du petit-fils de Gaston Onkelinx Yannick, qui a évoqué le merveilleux grand-père qu'il était et qui n'avait de cesse d'oeuvrer à l'union et au bonheur de sa famille.