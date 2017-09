Bart De Wever (N-VA), bourgmestre d’Anvers, fait à nouveau parler de lui à la suite de propos polémiques qu’il a cette fois tenus jeudi dans les colonnes du journal flamand "Gazet van Antwerpen". Il y parle des relations avec la communauté musulmane d’Anvers : "Cela va et ça vient", commence-t-il. "Il faut conserver la confiance de la communauté musulmane. Le petit groupe des 500 d’entre eux qui sont fichés fait du mal aux musulmans, spécialement à la communauté marocaine", poursuit De Wever. Mais la phrase qui crée actuellement la polémique en Flandre est celle-ci: "Regardez les photos des auteurs de Barcelone. Sur la Turnhoutsebaan, [à Borgerhout, quartier difficile d’Anvers, NdlR] vous rencontrez facilement des hommes de ce type".

Le vice-Premier ministre CD&V et candidat bourgmestre d’Anvers pour 2018, Kris Peeters, a "froncé les sourcils" quand il a lu la déclaration de Bart De Wever. "La stigmatisation dans cette manière de formuler les choses n’est pas à mon goût. Il y a des défis que nous devons résoudre à Anvers. Je pense au dialogue - sur les droits et les obligations - et la manière dont cela devrait se passer", a-t-il déclaré dans l’émission de la VRT "Terzake".