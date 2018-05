La ministre de la Santé et des Affaires sociales Maggie De Block (Open VLD) ne se sent pas concernée par les propos du président de la N-VA Bart De Wever, d'après lequel le gouvernement fédéral aurait perdu la niaque. Selon elle, il n'y a aucun problème au sein de l'exécutif de Charles Michel.

"Je trouve que c'est un peu insultant pour ses ministres. Le vice-Premier Jan Jambon et Johan Van Overtveldt sont très actifs au gouvernement", a notamment déclaré Mme De Block, lors d'interviews sur Radio 1 et La Première. "C'est dommage pour eux que leur président pense qu'ils ne le sont plus", a-t-elle poursuivi.

La libérale flamande reconnaît que l'équipe gouvernementale n'est pas une bande d'amis, mais souligne que cela n'a jamais empêché une collaboration professionnelle. Elle s'étonne par ailleurs de la portée des déclarations de Bart De Wever, estimant "qu'une phrase de lui ne va pas changer la direction du gouvernement".

Le président des nationalistes flamands "a peut-être lui-même un peu perdu la niaque", a-t-elle encore lancé.

Quant aux déclarations de M. Van Overtveldt, qui préconisait récemment de nouvelles économies au sein de la sécurité sociale, Mme De Block a estimé que son département avait déjà fait des efforts importants et qu'elle ne se sentait donc pas concernée.