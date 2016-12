Dans un reportage diffusé dimanche dans l'émission Royalty sur la chaîne VTM, le président de la N-VA Bart De Wever suggère que le roi Albert II a été la marionette d'Elio Di Rupo et de son parti socialiste a plusieurs reprises.

"Je pense que le roi a fait tout son possible en 2010 (lors des négociations gouvernementales, ndlr) pour me rendre la tâche difficile. On peut le voir par exemple au nombre d'initiatives données aux différents acteurs pour former le gouvernement. Nous étions de loin le plus grand parti mais celui auquel on a laissé le moins d'initiative" a déclaré M. De Wever ajoutant qu'à ce moment le roi joue alors un rôle politique évident et que ses choix et convictions priment.

Le président de la N-VA relève aussi les propos du souverain lors de son discours de Noël en 2012 qui mettait alors en garde contre le populisme. "Il y avait clairement une opinion politique cachée dans ce message de Noël, ce n'était pas subtil, tout le monde l'a reconnu. C'était, je pense, la voix d'Elio Di Rupo qui s'exprimait à travers le monarque."

Dans une émission précédente de Royalty, l'ancien Premier ministre socialiste a affirmé avoir demandé en 2013 à Albert II de ne pas divulguer durant trois mois sa décision d'abdiquer par crainte que la N-VA puisse alors déstabiliser le pays.

Une allégation jugée "grotesque" par le président des nationalistes flamands. "Même le plus grand opposant à mon parti ne peut pas penser que je puisse déstabiliser le pays parce que le roi souhaite prendre sa pension."