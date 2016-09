De Wolf quitte le parlement de la FWB : Van Goidsenhoven le remplace

Seul un Belge sur trois connaît le TTIP

Ce mercredi, le CNCD 11-11-11, coupole d’organisations non gouvernementales belges francophones et germanophones, a présenté son enquête sur le rapport des Belges à la coopération et au développement, qui analyse notamment la perception du TTIP (traité commercial en négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis) dans notre pays. Entretien.