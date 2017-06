Drôle de période… Tous les partis se voient et pourtant personne ne négocie. Mais les choses pourraient s’accélérer à partir de la semaine prochaine. D’abord, le congrès du PS, prévu dimanche, va clarifier le jeu. Les socialistes vont-ils franchir le pas d’un décumul intégral des mandats ou s’en tenir à une version plus soft ? S’ils s’appliquent une éthique drastique, les socialistes resteraient fréquentables aux yeux d’Ecolo et de Défi. Et donc, à Bruxelles, le PS pourrait peut-être sauver sa peau en restant dans une majorité alternative de type PS-Défi-Ecolo.

Mais si le PS n’adopte que des mesures tièdes, il risque de se disqualifier, le parti ayant déjà de sérieuses casseroles à traîner dans la capitale après le scandale du Samusocial. "Le PS ? Adopter le décumul intégral et aller aussi loin que le fait Ecolo ? Autant demander à un Noir de devenir blanc", ironise un libéral.

"Négos" la semaine prochaine ?

Donc, alors, quoi ? Certains imaginent que le duo MR-CDH, qui s’entend particulièrement bien, pourrait accélérer le tempo en Wallonie après ce week-end et entamer de réelles négociations. Un nouveau gouvernement régional ainsi formé alors que l’on tergiverse encore à Bruxelles mettrait la pression sur Défi et Ecolo. Mais il semble que ce scénario soit prématuré. Ce sera la solution de dernier recours si vraiment le blocage perdure dans la Région-Capitale.

A l’heure actuelle, on n’en est pas là. Au contraire, les relations entre Défi, la formation présidée par Olivier Maingain, et le duo CDH -MR commencent tout doucement à se dégeler. Le président des amarantes ouvre une porte dans "La Libre" de ce vendredi. Il se veut plus accommodant avec les libéraux et adoucit le ton vis-à-vis de Joëlle Milquet. Par ailleurs, chez Défi, plusieurs poids lourds du parti commencent à s’inquiéter de l’image "scotchée au PS" que pourrait finir par avoir leur formation si Olivier Maingain ne tournait pas le dos à ses partenaires socialistes.

Autrement dit, les choses évoluent et la piste d’une nouvelle coalition bruxelloise MR-CDH-Défi (avec Ecolo en prime, éventuellement) est toujours poursuivie par Benoît Lutgen, le "formateur" qui tente de sortir de l’imbroglio qu’il a lui-même créé. Et tant qu’une nouvelle majorité est possible à Bruxelles (et, partant, à la Fédération Wallonie-Bruxelles), le MR et le CDH ne voudront pas avancer seuls en Wallonie, nous dit-on.

Ecolo reste ouvert

Voilà pour Défi. Du côté d’Ecolo, de nouveaux contacts ont eu lieu jeudi avec le président du CDH. A ce stade, tout reste ouvert : les coprésidents des verts ont campé sur leurs positions. A savoir, un accord sur un package ambitieux de mesures "bonne gouvernance" comme préalable à de véritables négociations.