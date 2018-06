Dimanche matin, à Schaerbeek, le parti Défi a réuni ses partisans bruxelllois pour lancer officiellement sa campagne dans les 19 communes. L’ambition affichée, c’est 1°, de récupérer le maïorat perdu à Watermael-Boitsfort, et 2° progresser là où le parti est un peu moins présent, singulièrement dans les communes du nord-ouest de la capitale.

Parmi ces communes, il y a certainement Anderlecht où le FDF n’avait récolté que 3 sièges en 2012. Et pour progresser, Défi s’est attaché les services d’une figure incontournable de la vie locale, Micheline Dehenain plus connue sous son surnom – “Michou”. Celle qui occupera la deuxième place sur la liste est sans doute la plus célèbre et la plus assidue des supporters du Sporting d’Anderlecht. Elle tient un café situé devant le stade qu’elle gère depuis 1983 et fait toujours le plein les soirs de match. C’est le déclin des petits commerces – à commencer par le sien – qui l’a décidé à faire le pas vers la politique.

A noter que dans une autre commune de l'Ouest de Bruxelles, Berchem-Saint-Agathe, Défi comptera sur sa liste l'avocat Vincent Lurquin, qui a quitté le mois dernier le conseil communal où il avait été élu sur une liste Ecolo.

Le foot inspire manifestement beaucoup Défi en ce moment. Dans son intervention en clôture du congrès, Michaël Vossaert le président Défi Bruxelles, par ailleurs tête de liste à Molenbeek, s’est étonné, au détour d’une réflexion sur la confection des listes, que le sélectionneur national Roberto Martinez ne parle pas “un minimum en français lors de ses conférences de presse”. On a la défense du français dans son ADN ou on ne l’a pas.

Après Michaël Vossaert, c’est le ministre régional de l’Emploi Didier Gosuin qui a pris la parole. Il s’est essentiellement attaché à défendre le bilan de l’action de Défi – c’est-à-dire essentiellement le sien – au gouvernement régional. Mais avant d’attaquer ce menu assez professoral, il a mis l’auditoire dans la poche en déclamant une fable de son cru : “la fable du bouledogue et du caniche”. “Dans un gouvernement, a-t-il récité, il y a des bouledogues qui courent sans laisse et sans collier en faisant peur aux francophones et face à eux des caniches qui restent dans leur niche.” Il ne citera personne. Mais les 300 militants présents dans la salle auront sans peine compris que ce gouvernement, c’est le gouvernement fédéral, que les bouledogues sont les ministres N-VA et les caniches, leurs homologues MR. La campagne peut commencer.