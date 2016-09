Dérapage raciste à la Chambre : l'Open-Vld maintient sa confiance en Luk Van Biesen

Callebaut achète l'usine Côte d'Or de Hal: inquiétudes pour le futur des emplois

Actuellement, 338 personnes, dont 237 ouvriers et 101 employés, y travaillent. La direction de Mondelez International a expliqué vendredi matin aux syndicats qu'elle entendait retirer la production sur ce site des Chokotoffs et d'autres confiseries dans les trois ans au plus tard.