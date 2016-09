Dérapage raciste à la Chambre : Luk Van Biesen s'excuse pour ses propos "blessants"

Politique belge

Le député de l'Open Vld Luk Van Biesen a tenu à présenter des excuses publiques pour avoir prononcé des "mots blessants" à l'endroit de la cheffe de groupe sp.a Meryame Kitir avec laquelle il a eu un entretien vendredi. Meryame Kitir s'est dite satisfaite que M. Van Biesen reconnaisse ses torts et considère que l'incident est dorénavant clos. Selon des propos prêtés au député Open Vld Luk Van Biesen par plusieurs parlementaires à l'issue d'un débat d'actualité en séance plénière jeudi, ce dernier a invité sa collègue Meryame Kitir à "retourner au Maroc".

Un peu plus tôt, la cheffe de groupe sp.a à la Chambre Meryame Kitir jugeait que si le député Open Vld Luk Van Biesen visait les travailleurs de Caterpillar lorsqu'il a évoqué le Maroc, jeudi en séance plénière, ses propos étaient encore plus graves que s'ils ne la visaient qu'elle. "Si j'entends bien son raisonnement, il ne parlait pas de moi, mais des gens de Caterpillar. C'est encore plus grave. Que des gens qui travaillent ici depuis 30 ans, qui perdent leur emploi, doivent entendre de la part d'un parlementaire: 'retournez dans votre pays', c'est inapproprié", avait commenté Mme Kitir sur les ondes de Radio 1 (VRT).

La députée maintenait toutefois que Luk Van Biesen s'adressait bien à elle. "J'ai 36 ans, mes oreilles entendent encore très bien".

Luk Van Biesen, de son côté, réfute avoir prononcé ces mots précisément, malgré le témoignage d'autres députés. Il reconnaît avoir utilisé le mot "Maroc", mais dit l'avoir fait en évoquant le fait que les travailleurs de Caterpillar pourraient retrouver de l'emploi partout - et donc aussi au Maroc - parce qu'ils sont performants.

Cette explication ne semble pas avoir convaincu la présidente de son parti, qui l'a entendu jeudi soir et affirmé, après cette entrevue, que l'affaire n'était pas close.