Les scandales se succèdent et les réponses apportées par le monde politique se ressemblent. Fin des années 2000, le "ménage" était fait à Charleroi à la suite des "affaires". A l’époque, le séisme s’était fait sentir jusqu’en région bruxelloise où le ministre-Président d’alors avait conduit son gouvernement sur le chemin des réformes. Celles-ci datent de 2009 et figurent encore sur le site Internet de Charles Picqué (PS). Qu’en reste-t-il ? Bien peu de chose.

La Région de Bruxelles-Capitale a agi notamment en interdisant aux membres du gouvernement bruxellois d’exercer une autre profession. Autre idée retenue : celle de n’autoriser le cumul entre un mandat de député et de bourgmestre ou d’échevin qu’à 25 % des élus de chaque groupe politique à partir de 2014. Comme en Wallonie en somme. Rien n’a bougé depuis. Le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) a toutefois lancé l’idée du mandat unique à partir de… 2024.

Une commission de déontologie avortée

En 2009, Charles Picqué annonçait la mise en place d’une commission indépendante de déontologie et d’éthique au sein du Parlement bruxellois. Celle-ci devait exercer son pouvoir sur le gouvernement, les élus régionaux et locaux, les gestionnaires et mandataires d’organismes régionaux. Son but ? "Assurer le respect des règles actuelles et futures en matière de conflits d’intérêts, d’incompatibilité, de limitation du nombre de mandats, de contrôle et de limitation de rémunérations, et sanctionner les manquements éventuels." Cette commission n’a jamais vu le jour.

Interrogé par "La Libre", Charles Picqué, aujourd’hui président du Parlement bruxellois, n’était plus si chaud à cette idée, estimant que le bureau du Parlement pouvait jouer ce rôle de contrôle. C’était avant que son propre parti, sous pression du scandale Publifin, décide de remettre la formule au goût du jour.

Le Parlement bruxellois devait en outre rédiger un code de déontologie et d’éthique destiné à "éclairer" les mandataires en la matière. Ce ne fut pas fait non plus.

Autre décision de 2009 : inclure dans le fameux plafond des rémunérations des mandataires (150 % du revenu d’un député) les fonctions spéciales au Parlement, à l’exception de la présidence elle-même et de la première vice-présidence. Chefs de groupe et présidents de commission, touchant des rémunérations complémentaires pour ces fonctions spéciales, étaient donc concernés. Cela n’a jamais été mis en œuvre. Et ce n’est pas pour demain. Le PS semble aujourd’hui vouloir exclure les fonctions spéciales de ce plafond.

Certaines mesures effectives quand même

Des mesures pour améliorer la bonne gouvernance ont quand même été prises. L’actuel ministre-Président Vervoort (PS) n’a cependant pas attendu les affaires liégeoises du moment pour entamer une refonte de l’ordonnance de 2006 relative à la transparence des mandats et rémunérations des élus. Et depuis 2009, le Parlement bruxellois a renforcé son rôle de contrôle législatif et surtout amélioré grandement la publicité des débats qu’il organise.

Le gouvernement de l’époque avait également estimé nécessaire d’encadrer les rémunérations des gestionnaires et administrateurs des organismes d’intérêt public. Objectif : établir une "fourchette salariale propre à l’organisme". "Les émoluments liés aux mandats dérivés de ces fonctions seront rétrocédés à l’institution", annonçait Charles Picqué qui plaidait pour l’application du plafond des 150 % à ces mêmes administrateurs et commissaires. Les fourchettes de revenus n’ont jamais vu le jour mais la Région a veillé, en 2016, à renforcer les bases légales du plafond afin qu’il s’applique effectivement à tous les mandataires bruxellois.