"Par ses attaques infondées, le MR démontre, une fois de plus, qu'il est totalement déconnecté des réalités quotidiennes que vivent les gens", réagit dans un communiqué samedi le président du PS, Elio Di Rupo. Dans une interview accordée au Soir, le Premier ministre Charles Michel fustige notamment la "'trumpisation' de la gauche francophone" et une tendance à faire primer le slogan sur la substance. "La confrontation d'idées est l'essence même de toute démocratie", souligne d'emblée Elio Di Rupo. "Combattre les idées ne signifie pas s'en prendre aux personnes qui les portent. (...) Il logique que le projet de société du PS et les préoccupations qui le sous-tendent soient radicalement différentes de celles de l'actuel gouvernement de droite."

Le PS dit par contre souscrire à l'idée exposée par Charles Michel au Soir de mettre en oeuvre un Pacte pour l'emploi. "Mais cet emploi doit être durable et de qualité", car "comme le prouvent les chiffres de l'ONSS, 70% des emplois créés sont précaires", insiste le président du parti socialiste. "Le Pacte pour l'emploi n'a de sens que s'il a pour ambition d'améliorer la situation des travailleurs et pas de chercher les moyens de les précariser davantage."

"En définitive, l'interview du Premier Ministre donne le sentiment qu'il ne perçoit pas les dégâts causés par son gouvernement aux citoyens", conclut Elio Di Rupo.