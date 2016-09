"Didier Reynders ajoute de la cacophonie au sein du gouvernement"

Politique belge

Le vice-Premier ministre Didier Reynders (MR) a ajouté une couche à la cacophonie du gouvernement en plaidant vendredi pour le maintien du régime des intérêts notionnels dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés (Isoc), a affirmé le député Ahmed Laaouej (PS). Le député d'opposition relève les divergences de vues au sein du gouvernement, où l'on prête au ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) la volonté de supprimer les intérêts notionnels pour financer une baisse de l'Isoc.

Selon M. Laaouej, M. Reynders "ne tire aucune leçon de l'actualité des derniers mois, où l'on voit que les cadeaux aux multinationales ne permettent pas de relever les défis de la relance économique et de l'emploi".

Le député craint que la baisse de l'Isoc soit compensée par des efforts accrus sur les services publics et la sécurité sociale. Dans La Libre, M. Reynders évoque des compensations ailleurs que dans le cadre de l'impôt des sociétés, ce qui serait une raison de plus à ses yeux d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2019 ou 2020. Ahmed Laaouej demande pour sa part de la clarté. "L'urgence, c'est le retour à une bonne gestion", selon lui. Le gouvernement fédéral est jusqu'à présent convenu que la réforme serait neutre d'un point de vue budgétaire, et que cette neutralité serait réalisée au sein du poste impôt des sociétés.

Le sp.a, quant à lui, s'en prend au ministre des Finances. M. Van Overtveldt plaidait dans les colonnes du Tijd pour des estimations plus réalistes des rentrées fiscales. Il veut ainsi éviter des réajustements aussi importants à chaque contrôle budgétaire. Le grand argentier de l'État propose pour ce faire d'inscrire un milliard d'euros de recettes en moins dans le budget 2017.

Pour le député sp.a Peter Vanvelthoven, cette manière d'annonce un milliard d'euros d'économies supplémentaires démontre que le ministre "fait à nouveau peser son incompétence sur les familles, les indépendants et les PME". "Il est temps que le Premier ministre Charles Michel place son ministre des Finances sous curatelle".