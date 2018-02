Le président de la régionale bruxelloise du MR, Didier Reynders s'est dit prêt, mercredi, à travailler avec la N-VA, en Région bruxelloise, en fonction des résultats du scrutin de 2019. "Je n'ai pas d'exclusive en la matière à part l'extrême gauche ou l'extrême droite", a indiqué celui qui est actuellement également vice-premier ministre libéral au gouvernement fédéral, interrogé mercredi par la chaîne de télévision régionale Bx1.

Rappelant que pour pouvoir changer les choses, il fallait avant tout sortir vainqueur du scrutin, Didier Reynders a précisé qu'il n'était pas favorable à une formule de gestion séparée du gouvernement bruxellois par les majorités dans chaque groupe linguistique si la N-VA est incontournable.

Cette hypothèse a été envisagée récemment par le président de DéFI Olivier Maingain.

"Je en vais pas vous dire que nous n'allons pas pouvoir gouverner avec la N-VA quand on voit ce que nous faisons au gouvernement fédéral", a commenté M. Reynders, se disant également opposé à une formule de gestion des affaires courantes.

"On a réussi à mettre l'institutionnel de côté et à travailler la N-VA sur le socio-économique. A Bruxelles, nous sommes prêts à travailler avec celles et ceux qui voudront changer un certain nombre de choses", en matière de mobilité et sur des sujets très présents dans l'opinion publique, a-t-il encore dit, évoquant notamment les domaines de la sécurité et de la propreté.