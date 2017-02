Entretien.

Le CDH maintient la pression sur le PS. Il y a d’abord eu ce communiqué envoyé le soir du 25 janvier demandant à l’ex-ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan (PS), de s’expliquer sur les accusations dont il faisait l’objet dans le cadre du scandale des rémunérations de Publifin/Nethys. Le lendemain matin, il démissionnait… Et ce dimanche, sur RTL, Dimitri Fourny, chef du groupe CDH au Parlement wallon, a fixé un ultimatum au PS. Il s’est dit prêt à transformer la commission parlementaire spéciale sur Publifin en une commission d’enquête si André Gilles, le président PS de l’intercommunale liégeoise Publifin, n’apporte pas ce lundi les réponses attendues par les députés. En filigrane, le CDH demande à son partenaire de majorité en Wallonie de mettre de l’ordre en son sein et de jouer le jeu de la transparence.

M. Fourny, que reprochez-vous à André Gilles ?

Son audition, vendredi, devant la commission spéciale, n’en était pas une. C’était le one-man-show d’un homme qui dédaigne les institutions et qui a pris l’habitude, avec son ami Georges Pire (MR), de régner sans partage depuis trente ans à Liège. Il doit répondre à nos questions ! De deux choses l’une. Soit il se présente devant la commission ce lundi après-midi avec des réponses. Soit c’est clair, on retire la prise de la commission spéciale et on en fait une commission d’enquête.

Quels éléments attendez-vous de lui ?

Un : des éléments comptables de la structure Publifin/Nethys afin de connaître les rémunérations des uns et des autres. Deux : les procès-verbaux fondateurs de Publifin et des différents comités de secteur (où des rémunérations jugées exagérées ont été accordées, NdlR). Trois : les P.-V. permettant de vérifier si les comités étaient décisionnels, conformément aux décrets wallons, ou consultatifs, ce qui est illégal. Enfin, quatre : le P.-V. de la réunion du conseil d’administration de Publifin qui a décidé d’allouer les rémunérations des membres des comités et de quoi vérifier si l’assemblée générale a correctement validé la décision. Ces différents éléments permettront de vérifier si les décisions ont été prises dans le respect de la législation.

Quel est l’avantage d’une commission d’enquête ?

Nous pourrions exiger la communication des documents et éventuellement solliciter un magistrat pour qu’il fasse une saisie. On aurait une capacité de contrainte.

N’aurait-il pas été plus simple de mettre directement en place une commission d’enquête ?

Le problème, c’est que cela prend du temps : elle doit être encadrée par un magistrat, il faut définir un règlement d’ordre intérieur, certaines auditions doivent se faire obligatoirement à huis clos, il y a le risque d’interférence avec l’information judiciaire en cours, etc. Ce n’est pas négligeable. Il y a eu une seule commission d’enquête en Wallonie, sur le scandale sanitaire de la décharge de Mellery. Elle a été mise en place en juin 1992 et n’a déposé ses conclusions qu’en octobre 1994. Deux ans plus tard. C’est le risque d’enlisement qu’on ne souhaite pas voir. Mais si certains ne veulent pas jouer le jeu, avec la bonne foi qui sied à ce genre de commission, nous utiliserons la contrainte. On n’aura pas le choix.

L’ambiance a l’air tendue entre le CDH et le PS.

Non, ce n’est pas tendu. Le PS est très divisé en son sein. A partir d’un moment, tout le monde se rend compte qu’il faut appuyer sur l’accélérateur et faire en sorte qu’il n’y ait aucun doute quant à la volonté de la majorité et du Parlement d’atteindre la vérité dans cette affaire.

Le scénario d’une majorité alternative à celle en place (PS-CDH) est évoqué. Le gouvernement wallon pourrait tomber sur Publifin ?

Non, absolument pas, le gouvernement ne tombera pas sur Publifin. Il a pris la juste mesure du problème - problème, qui je le répète, est localisé sur Liège uniquement, avec une majorité provinciale PS-MR depuis trente ans et une poignée d’amis. Ce que le gouvernement va faire, c’est préparer des décrets et mettre en œuvre ceux que nous voterons.

Vous parlez d’un problème liégeois, mais le gouvernement exerce la tutelle sur les intercommunales. Il semble qu’il y ait eu des négligences…

Les travaux de la commission devront nous démontrer s’il y a eu des manquements en termes de surveillance, de contrôle et de tutelle. Cela dit, le principal protagoniste, c’était le ministre Paul Furlan (PS). Il a démissionné. La responsabilité politique a été assumée.