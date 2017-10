La secrétaire d'Etat Zuhal Demir a annoncé ce week-end que la revalorisation des allocations les plus basses ne permettra pas de dépasser le seuil européen de pauvreté, en dépit de l'engagement énoncé dans l'accord de gouvernement. Immédiatement, des membres de l'opposition ont fustigé cette décision.

"Encore une promesse non tenue par le gouvernement Michel. Et, une fois encore, sur le dos des plus faibles", a par exemple réagi le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej. L'Ecolo Georges Gilkinet a lui regretté que, par ce choix, Zuhal Demir, "montre le vrai visage de la majorité fédérale, une coalition qui se désintéresse de la justice sociale et augmente les inégalités et la misère".

Ces critiques, Denis Ducarme a du mal à les avaler. Le ministre de l'Intégration sociale souligne que "le revenu d'intégration sociale a été augmenté de 9% en 3 ans. Une nouvelle augmentation ciblée sur les plus fragiles sera en vigueur dans les prochains mois. C'est plus que ce qui n'a jamais été réalisé, en ce compris sous la responsabilité des ministres socialistes de l'intégration sociale. Monsieur Laaouej et Monsieur Gilkinet ne devraient pas avoir oublié ce détail! Soutenir les plus démunis n'est pas l'apanage des gauches, n'en déplaise à ces deux députés".

Le ministre signale que, depuis 2014, "le revenu d'intégration sociale a été revu à la hausse à 5 reprises. Le montant mensuel octroyé a été augmenté de 9%. Un budget supplémentaire de 80 millions a, par ailleurs, été débloqué cet été par le gouvernement afin d'augmenter les allocations sociales pour les personnes les plus fragilisées et plus particulièrement les parents et les isolés. En outre, 20 millions supplémentaires sont prévus pour un soutien aux parents isolés avec un revenu professionnel limité. Les cabinets et les administrations travaillent actuellement sur les modalités pratiques d'octroi de ce budget supplémentaire".

Denis Ducarme précise en outre que la problématique de la pauvreté ne sera pas solutionnée exclusivement par l'octroi d'allocations. "C'est pourquoi le gouvernement a d'une part investi dans le PIIS, le projet individualisé d'intégration sociale, qui est un instrument important d'accompagnement des bénéficiaires, et d'autre part travaille sur l'exonération socio-professionnelle, qui va permettre aux bénéficiaires qui travaillent, de garder progressivement plus de leurs revenus", explique-t-il.