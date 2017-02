"Waalse maffia." Titre choc en une du quotidien flamand "De Morgen", le 19 janvier, sur l’affaire Publifin. Fort bien. Côté flamand, on n’en est pas (encore ?) là, mais il serait peut-être bien de regarder dans son assiette.

Au total, quelque 356 mandataires politiques disposent d’un siège au sein d’un comité d’Eandis, le gestionnaire du réseau flamand de gaz et électricité. L’intercommunale verse 600 000 euros de jetons de présence par an, soit plus de deux millions d’euros depuis les élections communales de 2012, selon une enquête du "Tijd" publiée samedi.

Cela dit, contrairement aux administrateurs wallons, leurs homologues du Nord du pays n’engrangent pas de fortunes, souligne le journal économique. Le jeton est ainsi fixé à 205 euros et une présence effective est exigée. Ceux qui cumulent peuvent néanmoins atteindre des gains de 8 000 euros par an. Pas si mal que ça…