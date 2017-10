La vérité politique d’un jour n’est pas celle du lendemain. Les écologistes ont dénoncé, mercredi, l’inconsistance du MR dans la problématique des ventes d’armes à l’Arabie saoudite. Le ministre-Président wallon, Willy Borsus (MR), vient d’accorder 25 licences d’exportation d’armes vers l’Arabie à des entreprises wallonnes ("La Libre" du 18/10). Mais, de la sorte, il a désavoué deux collègues de parti. Et non des moindres…

Le 2 mai, à la Chambre, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères (MR), disait être "personnellement favorable à un embargo sur la vente d’armes à l’Arabie saoudite. Les Régions sont-elles prêtes à agir pour donner l’exemple ?", demandait-il, sachant que ce sont elles qui ont la compétence.

La semaine dernière, Nicolas Tzanetatos, président de la sous-commission du parlement wallon sur le contrôle des licences d’armes, allait dans le même sens. "Les exportations d’armement européen vers l’étranger doivent respecter une série de critères. L’Arabie saoudite n’en respecte aucun. Il faut donc arrêter les ventes d’armes vers ce pays."

La déception d’Alexander De Croo

Ce double appel libéral n’a manifestement pas été entendu par Willy Borsus. "Je pense qu’il faudrait une réunion de concertation intra-MR" , a réagi Benoît Hellings, député fédéral Ecolo. "Malgré qu’ils soient du même parti, les ministres régionaux ne sont pas sur la même longueur d’onde que les parlementaires et ministres fédéraux." L’écologiste fait aussi référence à la résolution votée à la Chambre par le MR et le CDH, les deux partis de la majorité wallonne, visant à "tendre, sur la base d’un accord entre les Régions, vers un embargo aux niveaux de l’UE et des Nations unies sur l’importation, l’exportation et le transit avec l’Arabie saoudite de technologies et équipements militaires".

Parmi les réactions, dont Amnesty International qui a dénoncé "l’immoralité de la Wallonie", on pointera celle d’Alexander De Croo (Open VLD). Le vice-Premier ministre et partenaire du MR au fédéral s’est dit "déçu". "La résolution de la Chambre appelle pourtant les régions à cesser de vendre des armes à l’Arabie saoudite."