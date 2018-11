Dénonçant "la gestion et la stratégie de pourrissement" appliquées par Nethys aux Editions de l'Avenir, Ecolo appelle, lundi, la province de Liège "à assumer ses responsabilités" en tant qu'actionnaire principal de l'intercommunale afin de "trouver rapidement une issue favorable à cette situation critique".

Les écologistes, par la voix de Muriel Gerkens, conseillère provinciale et co-présidente provinciale d'Ecolo, avaient déjà déposé le 27 octobre dernier, jour de l'installation du conseil provincial liégeois, une motion afin que ce dernier se prononce clairement pour sauver l'emploi et garantir le pluralisme de la presse. Cette motion sera discutée demain/mardi en commission provinciale.

Un texte similaire a par ailleurs été déposé dans les conseils communaux de communes actionnaires de Publifin alors qu'une assemblée générale de l'intercommunale est prévue le 30 novembre avec, à l'ordre du jour, son plan stratégique futur. "C'est l'occasion pour les communes actionnaires et la province de se positionner en faveur de la diversité de la presse et du respect des travailleurs des éditions de l'Avenir", soulignent les Verts. "Par le dépôt de la motion tant au niveau provincial que communal, Ecolo souhaite promouvoir un positionnement collectif de la part de toutes celles et tous ceux qui ont le pouvoir d'agir", ajoute le parti en rappelant que la province est l'actionnaire principal de Pubifin "et que ses représentants se doivent donc de veiller à la meilleure gestion des structures qui en dépendent".

Fin octobre, la direction des Editions de l'Avenir a annoncé son intention de supprimer 60 équivalents temps plein sur un total de 280 travailleurs. Un "plan de redéploiement" qui vise, selon elle, à garantir le futur de l'éditeur du journal L'Avenir, dans un contexte de baisse généralisée des ventes des titres de presse.