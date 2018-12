Ecolo deviendrait le premier parti à Bruxelles, consacrant dès lors la percée des écologistes constatée à la sortie des urnes le 14 octobre dernier, d'après un sondage réalisé par RTL Info, Ipsos et Le Soir.

En chiffre, les verts passent de 13,1% (sondage d'octobre 2018) à 18,3%, et dépassent le MR de justesse (18,2%). Autrement dit, un dixième de point qui joue dans la marge d'erreur du sondage (4,3 à Bruxelles). Le PS arrive en 3e place avec 15,4%, suivi de Défi (14,4%).

En Wallonie, le PS reste en tête, avec 24,9%, malgré les affaires en série qui ont frappé le Parti socialiste ces dernières années (Publifin, Samusocial). Ils perdent cependant des plumes par rapport à leur score aux élections de 2014 (32% des voix). Le MR reste en deuxième position, avec 20,7%, soit 5% de moins qu'en 2014. Les écologistes sont à la troisième place du podium avec une belle percée de 13,5%, soit 2,6% de plus qu'en octobre dernier.





** Le sondage a été effectué du 27 novembre au 4 décembre 2018, sur base de 2.532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans. Pour la Wallonie, 1.003 personnes ont été interrogées, 998 pour la Flandre et 531 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance à 95% est de 3,1 en Wallonie et en Flandre et de 4,3 à Bruxelles.