Patrick Dupriez a fait vendredi ses adieux à la co-présidence d'Ecolo en prélude d'une assemblée générale qui a confirmé son successeur attendu: Jean-Marc Nollet.

Les écologistes réunis en Assemblée Générale ce vendredi à Namur ont confirmé le choix de Zakia Khattabi et élu Jean-Marc Nollet. Ils dirigeront le parti jusqu'à la fin du mandat initié par Patrick Dupriez et Zakia Khattabi dès mars 2015.

Dans la foulée de la "victoire électorale du 14 octobre", Patrick Dupriez a exprimé la volonté de passer le relais pour des raisons strictement personnelles. Il n’était pas question aujourd'hui de défendre un nouveau projet, mais de poursuivre avec la même méthode et le même projet (le retour aux fondamentaux de l'écologie politique).

« Sept mois nous séparent des prochaines échéances électorales. La victoire de ce 14 octobre ne doit pas nous faire croire que le travail est terminé. Les mois qui viennent seront décisifs. Ils vont nécessiter toute notre attention, toute notre énergie, mobiliser toute l'expérience et l'expertise disponibles pour transformer l’essai », a déclaré Zakia Khattabi aux militants réunis en Assemblée Générale.

C'est dans cet esprit que Patrick Dupriez et Zakia Khattabi ont sollicité Jean-Marc Nollet pour prendre le relais. « Dans une configuration inédite et temporaire, il est l'homme de la situation : depuis la Chambre, il poursuivra les combats qui sont les siens ; en interim à la co-présidence, il viendra renforcer la voie tracée depuis 2015 », a poursuivi Zakia Khattabi. "Les citoyens ont compris que nous étions à un momentum, qu'il est urgent d'agir. Ils ont perçu qu'au travers des menaces qui pèsent sur la planète, c'est notre avenir qui est en jeu et qu'il faut un changement de modèle. Ils nous ont également signifié qu'ils ne voulaient plus de mesures cosmétiques. Pour y parvenir, ils ont dit : « Nous faisons confiance aux Verts »."

"Je suis touché par le résultat et la qualité du débat, par notre capacité à transcender nos différences pour en faire des forces", a déclaré M. Nollet après l'annonce du résultat.

M. Nollet achèvera le mandat de l'actuelle co-présidence, élue en mars 2015. La nouvelle équipe aura en particulier la tâche de préparer le parti en vue des élections de mai 2019.