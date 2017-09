Groen se distancie de l'image représentant le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken en soldat nazi, créée par la section jeune d'Ecolo, Ecolo J. "Votre politique est suffisamment erronée pour éviter de tomber dans ce type de caricature", a estimé le député Wouter De Vriendt. La coprésidente d'Ecolo, Zakia Khattabi, a pour sa part indiqué qu'Ecolo ne s'excuserait pas. Le photomontage d'Ecolo J présente Theo Francken en uniforme nazi, avec une carabine en main. L'image est accompagnée d'un texte dénonçant la confiscation des effets des migrants et la collaboration du secrétaire d'Etat avec le président soudanais Omar el-Béchir, accusé de génocide et de crimes contre l'humanité.

Le secrétaire d'Etat avait réagi sur Twitter en réclamant des excuses des deux partis écologistes. "Ecolo J est indépendant, ils ont leur ligne éditoriale et politique", a indiqué Zakia Khattabi au Soir. "Nous n'avons pas été consultés, et on n'aurait sans doute pas fait les choses de cette manière, mais la photo est à la mesure de leur indignation." Elle a ensuite souligné que "Theo Francken n'aura aucune excuse de la part d'Ecolo".

Groen refuse également de présenter des excuses, mais le parti se distancie de l'action des jeunes Ecolo, par la voix de son député.