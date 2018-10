Ce dimanche 14 octobre, tout citoyen belge est invité à voter en vue des élections communales et provinciales. Et les personnalités politiques n'y échappent pas.

Parmi les premiers à se rendre au bureau de vote ce dimanche matin, André Flahaut (PS). Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté dimanche matin dans un bureau installé dans les locaux de l'Institut provincial d'enseignement technique (IPET) à Nivelles. "Un jour de votation est une démonstration de démocratie et c'est fondamental. Oui, le vote doit rester obligatoire et je me réjouis que les gens viennent voter avec leurs enfants", a commenté celui qui figure en dernière place de la liste PluS pour Nivelles.

"Je salue aussi, comme je viens de le faire dans le bureau, tout ceux qui travaillent aujourd'hui pour que la démocratie fonctionne", a encore dit le ministre d'Etat.

© Belga



Bart De Wever a été voté avec sa femme à Anvers

L'actuel bourgmestre d'Anvers s'est levé aux aurores pour aller voter ce dimanche matin dans une école primaire de Deurne. Il est venu au bureau de vote à pied avec sa femme. De Wever a expliqué ne pas encore ressentir le stress. Ce dernier devrait monter dans le courant de l'après-midi selon lui.

© Belga

Valérie De Bue très patiente

La ministre wallonne des pouvoirs locaux, Valérie De Bue, a voté dimanche matin à Nivelles. Elle a dû faire preuve d'un peu de patience: le bureau où elle était convoquée à l'école de la Maillebotte, qui devait ouvrir à 8h, n'a pu ouvrir que peu avant 8h30. "J'ai laissé passer deux personnes qui devaient prendre un bus", a commenté la ministre qui figure en dernière position sur la Liste du bourgmestre. Valérie De Bue a profité du vote de dimanche matin pour déposer une déclaration de don d'organes.

© Belga



"C'est une possibilité coulée dans un décret depuis 2017: lors du vote, on peut aussi se déclarer donneur d'organes. J'avais téléchargé le formulaire sur Internet pour le pré-remplir. En cas de malheur, c'est une décision toujours compliquée pour ceux qui restent: une telle déclaration ôte toute ambigüité sur la volonté de la personne, et enlève un poids qui pourrait peser sur la famille", indique la ministre wallonne.

A propos du vote, le message de la ministre était de voter pour un maximum de personnes au sein d'une même liste, afin de stimuler l'arrivée de jeunes et de femmes dans les organes de décision communaux et provinciaux.

Jean-Pierre Lutgen à Bastogne

Le patron et créateur de la marque Ice-Watch a été voté ce dimanche matin à Bastogne. Rappelons que ce dernier se présente aux élections dans cette commune même et sur une liste opposée à son frère, Benoît Lutgen, actuel bourgmestre de Bastogne.

© Belga

Steven Vandeput à Hasselt

Le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) a été parmi les premiers électeurs à se rendre aux urnes dimanche matin à Hasselt, où il est candidat-bourgmestre. Son parti espère y devenir le plus important dans cette ville mais M. Vandeput se dit prêt au dialogue avec tout le monde. Le ministre est arrivé vers 09h00 à son bureau de vote. "Je suis toujours là relativement tôt mais cela fait partie de mes habitudes", a-t-il confié.

Steven Vandeput veut casser la majorité en place à Hasselt en se rendant incontournable. La N-VA espère ainsi y devenir le premier parti. Le CD&V et l'Open Vld semblent être les partenaires privilégiés d'une coalition avec N-VA. Le candidat-bourgmestre n'exclut pas toutefois pas non plus la liste RoodGroen + Hasselt. "Je parle avec tous ceux qui veulent travailler à un Hasselt sûr, où les gens se sentent chez eux qui met la prospérité en avant afin de garantir le bien-être", a-t-il assuré.