Seuls les socialistes et les écologistes sont prêts à discuter avec le PTB en vue de former des alliances locales mais tous deux doutent de la volonté du parti marxiste d'exercer le pouvoir.

"Nous sommes ouverts à discuter mais encore faut-il que les programmes convergent et qu'il y ait de la bonne volonté. On n'a pas le sentiment que le PTB s'habille du costume de celui qui veut négocier", a déclaré le président du PS, Elio Di Rupo, au cours d'un débat sur le plateau de RTL-TVi.

"Il y a des communes où, clairement, il y a l'expression d'une aspiration à plus de justice sociale qui s'exprime par un vote PTB. On a toujours dit que l'on était prêt à parler avec tout le monde, sauf avec l'extrême-droite. Il faudra voir dans quelle mesure ils sont intéressés et réellement prêts à prendre des responsabilités. Et là, j'ai de gros doutes", a dit pour sa part le co-président d'Ecolo Patrick Dupriez.

Pas question pour le MR, cdH et DéFI

Le MR et le cdH refusent en revanche toute négociation avec le PTB, ont rappelé leurs présidents Olivier Chastel et Benoît Lutgen, qui renvoient dos-à-dos l'extrême-gauche et l'extrême-droite.

DéFI se met sur la même longueur d'ondes, et égratigne au passage le MR en coalition avec la N-VA au fédéral. "Ni l'extrême-droite nationaliste de type N-VA, ni la gauche marxisante de type PTB", a souligné le président, Olivier Maingain, qui doute de la sincérité des socialistes à l'égard du PTB. "Je crois que c'est plus de la tactique pour démontrer que le PTB ne veut pas venir à table. C'est une petite mise en scène provisoire".

A Liège, le bourgmestre sortant Willy Demeyer (PS) a annoncé des réunions bilatérales avec le PTB, grand gagnant des élections dans la cité ardente, le MR et Vert ardent. A Charleroi, Paul Magnette va engager des discussions avec le parti marxiste. A Molenbeek, dès dimanche soir, la cheffe de file PS, Catherine Moureaux, a tendu la main au PTB et à Ecolo en vue de former "une majorité de progrès".