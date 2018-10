Le nombre de candidats issus de l'immigration a fortement augmenté cette année par rapport aux scrutins de 2012 et de 2006, selon une étude de l'université de Gand rapportée ce vendredi par De Morgen et la VRT. Ces candidats restent toutefois sous-représentés dans le monde politique. Dans les villes flamandes, ils représentent ainsi 14,3% des candidats aux élections communales, contre 9,5% en 2012 et 6,7% en 2006.

C'est Anvers (+8,6%) et Gand (+7,2%) qui enregistrent les hausses les plus sensibles, des augmentations qui sont en partie liées à l'émergence de nouveaux partis liés à l'immigration (Be.one, Vlaams Multicultureel Collectief, De Spiegel ou encore D-SA), a pointé Bram Wauters de l'université de Gand.