De premiers résultats partiels commencent à tomber, en Flandre uniquement pour l'instant.

Le premier bourgmestre élu est connu. Il s'agit de Leon Lowette, de la liste IC-GB, qui dirigera la commune limbourgeoise de Herstappe. Sa liste a remporté 58,2 % des suffrages, contre 41,8 % pour la liste concurrente Herstappe+, seule autre liste candidate. La commune compte moins de 100 électeurs et un seul bureau de vote avait été nécessaire pour le scrutin.

À Herstappe (Limbourg), La liste IC-GB (7 candidats) a emporté quatre des sept sièges en jeu devant celle d'"Herstappe" (4 candidats) qui a décroché les trois autres. En 2012, Herstappe était la seule commune de Flandre où les élections n'avaient pas eu lieu en raison de la présence d'une liste unique composée d'autant de candidats que de postes à pourvoir. Pour le scrutin de 2018, deux listes se présentaient: GB-IC (7 candidats) et Herstappe (quatre candidats) tirée par le bourgmestre sortant, Claudy Prosmans.





Des résultats partiels dans le Brabant flamand et à Blankenberge

En Flandre, les premiers résultats partiels commencent à tomber. Les votes manuscrits s'y sont clôturés dès 13h tandis que les votes électroniques ont pris fin à 15h.

À Blankenberge, l'Open Vld perd des plumes mais reste le parti le plus important.

Dans le Brabant Flamand, l'administration a retiré de son site les premiers résultats communiqués Les résultats plaçaient le Vlaams Belang en tête. L'administration flamande retire du site vlaanderenkiest.be les résultats qu'elle avait communiqués dans un premier temps. Les premiers résultats officiels seront dévoilés vers 15h.

L'Agence avait annoncé plus tôt des premiers résultats partiels apparemment erronés pour la province du Brabant flamand. La cause de cet incident est "investiguée en interne", a précisé Jeroen Windey, administrateur général de l'Agentschap Binnenlands Bestuur. "Il est possible qu'il s'agisse d'un test effectué plus tôt dans la semaine et qui s'est malencontreusement retrouvé en ligne."