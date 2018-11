Les représentants carolos du PS, d'Ecolo et de la liste C+ (qui compte de nombreux cdH) se reverront mercredi pour finaliser un accord de majorité communale à Charleroi. Lundi, lors d'une réunion, les trois formations ont avancé dans la préparation de celui-ci.

Les représentants du PS, d'Ecolo et de la liste C+ sont proches d'un accord. Fin de semaine dernière, la possibilité que celui-ci tombe ce lundi avait même été avancée en coulisses. Quelques détails resteraient toutefois à coucher sur papier.

Débutées entre le PS et le PTB, les négociations ont dans un second temps réuni PS et Ecolo. Il y a quelques jours toutefois, les deux partenaires avançaient leur intention de travailler à une tripartite incluant la liste C+, qui compte en ses rangs plusieurs élus sortants du cdH.

Les trois partis rassembleraient ensemble 33 sièges sur les 51 que compte le conseil communal.