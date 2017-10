Isabelle Simonis se présentera lors des prochaines élections communales comme tête de liste PS à Flémalle. Elle quittera donc au plus tard en décembre 2018 son poste de ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles en cas de victoire le soir du 14 octobre 2018. C'est, en filigrane, le message qu'elle avait adressé aux militants en annonçant, le 4 octobre, sa candidature pour tirer la liste PS dans la commune, soulignant sa volonté de renforcer la position socialiste à Flémalle et de poursuivre les nombreux projets entamés pour la commune ces dernières années. La ministre a donc bien choisi de privilégier l'échelon local au détriment de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'Union Socialiste Communale (USC) de Flémalle procédait mercredi soir à la désignation de sa tête de liste pour les prochaines communales. Seule candidate, Isabelle Simonis a obtenu 90% des suffrages des votants présents.

En cas de victoire du PS, l'actuelle bourgmestre en titre, mais empêchée, quittera son poste de ministre six mois avant les élections régionales prévues en mai 2019.

A Flémalle, sur les 29 conseillers, le parti socialiste compte 19 représentants. Le PS est en majorité absolue avec 54% (-2,2 lors des élections 2012).

Trois élus humanistes, trois Ecolo, trois MR, dont deux siègent désormais comme indépendants et un élu PTB, lequel est également devenu indépendant en cours de mandature, complètent la haute assemblée locale.