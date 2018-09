La tension monte et la pression commence à doucement agiter les candidats qui participent aux élections communales et provinciales du 14 octobre. Pour le citoyen, il importe désormais de s’informer pour savoir qui propose quelles mesures, afin de voter en connaissance de cause. D’autant que l’échelon local permet de se confronter à des matières concrètes, qui touchent tout un chacun dans son quotidien.

Afin d’y voir plus clair, La Libre a lancé ce vendredi une plateforme consacrée aux élections à venir. Vous y trouvez une description des enjeux de chaque commune wallonne et bruxelloise ainsi que des communes d’envergure en Flandre et dans la périphérie bruxelloise. Ce site vous propose également une série de données socio-démographiques, mais aussi et surtout les derniers articles liés aux élections dans chaque entité.

© LaLibre



D'ici aux élections

Jusqu’au 14 octobre, nous vous proposons également des portraits de bourgmestres emblématiques et de candidats peu connus, des focus sur les "grands duels" de ce scrutin, les enjeux pour chaque parti et les enjeux par province. Nos journalistes iront aussi "En campagne avec", pour relater la réalité de candidats qui partent à la rencontre de citoyens.

Le 10 octobre, à travers un supplément de huit pages, qui sera décliné sur le web, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur ce vote.

Le jour J

Le jour du scrutin, notre rédaction web, en collaboration avec des étudiants en journalisme de l'Ihecs, vous fera vivre ce moment important tout au long de la journée à travers un direct et de nombreux reportages, photos, vidéos...

Mais ce n’est pas tout. En cours de soirée, un module présent sur LaLibre.be vous donnera rapidement les résultats commune par commune, ainsi que le nombre de voix de préférence de chaque candidat.