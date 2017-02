Siegfried Bracke quitte son poste de chef de groupe N-VA au conseil communal de Gand et ne sera pas tête de liste aux élections communales de 2018. Il laisse la place, après les remous de la semaine dernière, à Elke Sleurs, qui devient la nouvelle cheffe de groupe à Gand et se déclare déjà candidate-bourgmestre. Elle quitte pour cela son poste de secrétaire d'Etat au gouvernement fédéral. On ignore qui lui succédera. Ces annonces ont été faites lundi lors d'une conférence de presse. Dans la foulée de la révélation de l'affaire Publipart, à Gand, le président de la Chambre et chef de groupe N-VA au conseil communal Siegfried Bracke avait été fortement critiqué pour sa fonction de conseiller auprès de Telenet et pour les indemnités qu'il y percevait.

Mais tant Siegfried Bracke que son président de parti Bart De Wever soulignent que M. Bracke n'a pas touché un euro pour ses conseils à Telenet depuis qu'il est devenu président de la Chambre. Qu'il n'ait rien dit à ce sujet est dû, selon Siegfried Bracke, au fait qu'il respectait la clause de confidentialité dans son contrat. "C'était peut-être naïf", concède-t-il.

"Mais je suis selon toutes vraisemblances le seul président de la Chambre depuis longtemps qui n'a rien touché sur le côté dans le privé", affirme-t-il.

M. Bracke reconnaît que sa crédibilité en tant qu'homme politique est entamée. C'est pourquoi il se retire en tant que chef de groupe à Gand et qu'il n'emmènera pas la liste N-VA aux élections communales de 2018.

C'est Elke Sleurs qui reprendra le flambeau gantois. Elle quitte son poste de secrétaire d'Etat (à la Lutte contre la pauvreté et à l'Egalité des chances) pour se consacrer totalement à Gand.

On ignore encore qui lui succédera au gouvernement fédéral.