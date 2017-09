Jean-Marc Nollet est excédé. Depuis plusieurs mois, il tente d’obtenir certains documents sensibles liés au dossier du nucléaire de la part de Marie-Christine Marghem (MR). En vain jusqu’à présent malgré le fait que la commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales - une commission indépendante logée au SPF Intérieur qui émet des injonctions non contraignantes - a enjoint la ministre de l’Energie de s’exécuter. Jean-Marc Nollet a donc décidé de passer à la vitesse supérieure, une vitesse plus "politique" : il va interroger directement le Premier ministre Charles Michel, ce mardi, à la Chambre (en commission de l’Intérieur) pour lui demander d’agir à l’égard de l’inertie supposée de sa ministre.

Concrètement, quelles sont les pièces réclamées ? Jean-Marc Nollet a demandé d’obtenir une copie de trois documents : (1) la convention tripartite conclue entre l’Etat, la société de provisionnement financier (Synatom) et les exploitants nucléaires en vue du démantèlement des centrales en Belgique; (2) les études prévues dans la convention Tihange 1 et liées à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires; (3) le tableau pluriannuel montrant les provisions faites par Electrabel en vue de l’arrêt des centrales et de la gestion des déchets nucléaires - des montants insuffisants, estime Jean-Marc Nollet.

"Elle n’a jamais répondu"

(...)