En 2014, le MR souhaitait faciliter les licenciements

Politique belge

Emoi politique général. La fermeture de l’usine de Caterpillar a fait monter tous les partis politiques sur leurs grands chevaux. Y compris le MR qui a fustigé l’attitude du géant étasunnien. Quitte à s’éloigner de prises de positions récentes. A la question de savoir si, en Belgique, il fallait rendre les licenciements plus difficiles, Olivier Chastel, président du MR, répondait ceci à nos confrères du "Soir" jeudi : "Je ne veux pas tomber dans des travers d’extrême gauche, mais analyser ce qui s’est passé et comprendre s’il est plus facile de licencier chez nous qu’ailleurs, en France en particulier." "Si c’est le cas, n’y a-t-il pas des éléments à changer ?", se demandait-il.

Des propos de circonstance mais qui tranchent avec les objectifs du MR en cas de restructurations. Son programme de 2014 jugeait visiblement ces dernières trop contraignantes.

Il était question, avant les élections de "revoir la loi Renault relative au licenciement collectif afin de raccourcir les périodes de négociation trop longues". Ou encore "d’instaurer des délais de préavis dérogatoires pour les entreprises en restructuration. En raison de l’harmonisation des délais de préavis entre ouvriers et employés, […], la faillite risque de devenir l’unique solution."

Procédure raccourcie

Interrogé par "La Libre", le MR nuance : le programme électoral visait les licenciements collectifs et non les fermetures, assure la Toison d’Or, qui s’en tient au programme du gouvernement qui prévoit une procédure raccourcie de la loi Renault "dans l’intérêt des travailleurs et des entreprises". Les réformes proposées en 2014 par le MR avaient pour but "de sauvegarder au mieux les entreprises en difficulté". Soit des entreprises qui sont loin de rencontrer une situation caractérisée par "des licenciements boursiers", assurent les libéraux francophones.

La réforme de la loi Renault n’est par ailleurs, "pas à l’ordre du jour" du gouvernement, ajoutent-ils.M. Co.