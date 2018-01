Abonnés Entretien: Antoine Clevers et Vincent Rocour

Il est l’un des plus éminents observateurs de la vie politique belge. Vincent de Coorebyter est philosophe à l’ULB et président du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques). Il pose un regard sévère sur notre système démocratique.

Le centre politique semble s’affaiblir au profit d’un renforcement des opinions plus radicales à gauche ou à droite. Que pensez-vous du phénomène ?