Depuis dimanche et la présentation du budget 2018 par le gouvernement wallon (MR-CDH), les esprits s’échauffent un peu. Il faut dire que le nouvel exécutif a surtout présenté le principe de sa réforme et pas le détail des mesures qui seront prises. Le PS, désormais dans l’opposition, s’est basé sur les quelques chiffres livrés par l’exécutif pour dénoncer deux choses qui restent particulièrement floues.

Le premier constat réalisé par le PS concerne la hauteur du déficit annoncé par l’équipe Borsus. "Ils annoncent un déficit de 217 millions d’euros pour 2018. Nous avons repris leurs chiffres pour faire ce calcul. Et nous arrivons à un montant supplémentaire de 175 millions d’euros. Nous ne disons pas que ce montant n’est pas financé mais la majorité a-t-elle bien tenu compte des normes SEC, les a-t-elle bien comprises ?", s’interroge l’ex-ministre Dermagne, faisant référence aux normes comptables imposées par l’Europe. Pour arriver à ce montant supplémentaire, Pierre-Yves Dermagne est aussi reparti des projections réalisées par l’ancienne majorité. Des chiffres que le CDH n’a jamais contestés. "A politique inchangée, il y avait un effort de 295 millions à fournir pour respecter un déficit de 317 millions d’euros. Dans ce déficit était comprise la réduction de la moitié de la télé-redevance, pour un coût de 40 millions d’euros." Le député wallon ajoute qu’effectivement les recettes et les dépenses de la Wallonie bénéficient en 2018 d’une baisse de l’inflation et d’une hausse de la croissance qui permettent d’enregistrer 178 millions d’euros de recettes en plus et 38 millions de dépenses en moins. Ajoutons à cela la volonté du gouvernement de réduire le déficit à 217 millions (au lieu des 317 prévus par l’ancienne majorité) et la réforme fiscale pour un montant de 53 millions d’euros (les 40 autres millions étant déjà intégrés avec la réduction de moitié de la télé-redevance), on arrive à un nouveau solde à financer de 232 millions d’euros (295 - 178 - 38 + 100 + 53 = 232).

En comptant les économies annoncées, le gouvernement trouve encore 93,5 millions d’euros (232 - 93,5 = 138,5), ce qui porte donc l’effort à 138,5 millions d’euros. Auxquels s’ajoutent d’autres décisions pour un montant de 36 millions (réduction des droits d’enregistrement, avantage fiscal pour les kots…), ce qui porte l’effort à 174,45 millions d’euros. "Où est cette somme, comment est-elle financée ?", se demande Dermagne.

2018 ou 2019 ?

Autre flou, selon le PS : la décision du gouvernement wallon de réduire les droits d’enregistrement pour l’achat d’une première habitation à partir du 1er janvier 2018 n’est pas budgétée en 2018. Si, au cabinet du ministre Crucke (MR), on répond que la mesure aura seulement un impact dans le budget 2019, Pierre-Yves Dermagne s’interroge : "Les droits d’enregistrement sont dus dès la signature de l’acte devant notaire. S’il s’agit d’un abattement comme l’a indiqué le ministre Crucke, l’impact est immédiat et, donc, cette mesure touche le budget de l’année 2018. Si ce n’est pas immédiat, alors il s’agit soit d’un crédit d’impôt récupérable l’année suivante, soit d’une réduction fiscale à laquelle on a droit l’année d’après, si et seulement si l’on paie des impôts. Dans ces deux cas-là, la mesure n’est pas celle présentée par le gouvernement wallon." Sur ces deux points-là, les explications du ministre Crucke sont attendues par l’opposition socialiste.