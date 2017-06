Le groupe PS de la Chambre demandera mercredi en conférence des présidents la démission de la présidente de la commission de la Défense nationale, Karolien Grosemans (N-VA).

Aux yeux des socialistes, comme d'autres membres de l'opposition, la députée multiplie les entorses au règlement de l'assemblée et affiche régulièrement un comportement peu conforme à la déontologie d'un président de commission parlementaire. La séance de mercredi matin a été la goutte qui a fait déborder le vase. La majorité n'était pas en nombre pour remplir le quorum requis lors de la discussion du projet de loi. Passé une demi-heure, l'opposition a réclamé la suspension des travaux et a quitté la séance. La majorité a toutefois tenu compte de la présence d'un député sp.a, qui pliait ses affaires, pour affirmer que le quorum était atteint et commencer les travaux. Des députés de la majorité sont ensuite arrivés en renfort et la discussion ainsi que les votes ont eu lieu en l'absence de l'opposition.

Dans un courrier adressé en juin 2016 au président de la Chambre, Siegfried Bracke (N-VA), la cheffe de groupe PS, Laurette Onkelinx dénonçait déjà le comportement de Mme Grosemans, exemples à l'appui. "Mon groupe ne peut tolérer qu'une présidence de commission soit à ce point à la solde du ministre, de la majorité et pire de son agenda personnel", écrivait-elle.

"Nous demandons la démission de la présidente", a indiqué mercredi la députée Julie Fernandez-Fernandez (PS).

"On a un problème Grosemans. Elle pratique l'obstruction systématique et il y a déjà eu des avertissements", a ajouté Benoît Hellings (Ecolo).