Les six gouvernements du pays se sont retrouvés mercredi dans une ambiance "détendue" et "constructive", jure-t-on à plusieurs sources. Pour la première fois, le comité de concertation réunissait six exécutifs composés de majorités différentes - ce qui est le cas depuis que le gouvernement wallon PS-CDH a été remplacé par une Orange bleue MR-CDH. Comment allaient dès lors réagir les socialistes Rudi Vervoort et Rudy Demotte, chefs des gouvernements bruxellois et de la Communauté française ? Avec sérénité, semble-t-il.

"On a eu une preuve de loyauté fédérale avec la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne sur le Ceta", ose même une source PS. Cela concerne l’accord conclu entre le fédéral et la Région wallonne en octobre 2016 sur l’obligation pour le gouvernement fédéral de saisir la Cour à propos du mécanisme d’arbitrage contenu dans le Ceta, cet accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada.

Quant à Rudi Vervoort (PS), assis mercredi matin à côté du tout nouveau ministre-Président wallon, le MR Willy Borsus, successeur de Paul Magnette (PS), il s’est permis un trait d’humour en début de réunion. "C’est un peu une ambiance de rentrée des classes. D’ailleurs, j’ai changé de voisin." Rires dans l’assemblée.

"J’ai vu au comité de concertation ce matin un vrai fédéralisme de dialogue et de coopération", s’est réjoui M. Borsus devant le parlement de sa région, plus tard dans la journée.

Les relations s’étaient normalisées

Le changement de majorité au Sud du pays ne pouvait faire que faciliter la concertation entre la Wallonie et le fédéral. Cela dit, soyons de bon compte, les derniers comités de concertation s’étaient plutôt bien déroulés.

C’était surtout la toute première réunion de la législature, dans un contexte de lendemain d’élections de 2014 et de formation de gouvernements asymétriques, qui avait fait du bruit. Des mots durs avaient été échangés entre le socialiste Paul Magnette et les libéraux Charles Michel (Premier ministre) et Didier Reynders (ministre des Affaires étrangères). La forte mésentente entre MM. Magnette et Michel n’y était pas étrangère.

Mais, peu à peu, les relations de travail s’étaient normalisées, malgré des divergences de vue assez profondes sur certains dossiers. Et ce mercredi, il n’en est pas allé autrement dans les échanges entre le fédéral et les gouvernements où le PS est encore présent.

Dans son style policé, Rudy Demotte a répété tout le mal qu’il pense de la réforme des pensions et ses conséquences sur les enseignants francophones. Et Rudi Vervoort en a fait de même avec la réforme de la protection civile (il a été décidé de créer un groupe de travail sur la problématique).