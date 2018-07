Theo Francken (N-VA), le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration s’est répandu vendredi matin sur les réseaux sociaux. Il souhaite accentuer le nombre d’expulsions de personnes en séjour irrégulier via l’aéroport de Charleroi.

Une manière de procéder qui fait réagir en Wallonie. Jeudi soir, Theo Francken a téléphoné à Jean-Luc Crucke (MR) et a demandé à son homologue wallon de plancher sur cette question. Le ministre Crucke avait donc demandé rapidement une réunion avec le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), pour discuter de ce sujet.

Jean-Luc Crucke ne souhaitait pas communiquer avant la tenue de cette réunion. Seulement voilà, les tweets du secrétaire d’Etat Francken ont obligé Crucke à réagir. Le ministre wallon, qui est en charge des aéroports, a donc donné son avis. Il précise d’entrée de jeu que la Wallonie respectera la loi. Mais elle demande deux choses au gouvernement fédéral.

La première concerne les aménagements sécuritaires qui devront être réalisés à l’aéroport de Charleroi pour mener à bien ces expulsions. Le gouvernement wallon entend demander au fédéral de financer ces aménagements. “Il n’est pas question qu’un euro wallon paie des mesures qui dépendent uniquement du fédéral. Mais je précise que je suis un légaliste et il est normal de faire respecter la loi.”

La deuxième condition est de mettre sur pied une convention entre la Wallonie et le fédéral. Une convention qui devra être “validée par la Croix rouge. Je veux que sur le territoire wallon les droits humains soient pleinement respectés. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas ailleurs mais je veux des garanties”.

Du côté du patron de l’aéroport, on précisait vendredi matin dans certains médias qu’actuellement quelques expulsions ont parfois lieu à partir de l’aéroport de Charleroi mais pas de manière régulière. Et si le fédéral souhaite les intensifier, il va y avoir un problème. Jean-Jacques Cloquet précise passablement énervé que des moyens vont devoir être apportés et que les choses ne pourront pas se faire du jour au lendemain. Des infrastructures devront être construites et le personnel devra être formé. Entre le ministre wallon et le patron de l’aéroport, on est manifestement d’accord.