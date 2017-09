La Fédération Wallonie-Bruxelles a bouclé son budget 2018. L'exercice traduit un "redéploiement" de l'institution, selon le ministre-président Rudy Demotte qui a annoncé des investissements dans les différentes compétences communautaires. Après une crise politique francophone sans précédent et à l'heure où certains remettent à nouveau en cause l'institution, le gouvernement de la Fédération réaffirme la place de celle-ci.

"Nous sommes présents", a lancé M. Demotte entouré des vice-présidents cdH et PS, Alda Greoli et Jean-Claude Marcourt, ainsi que du ministre du Budget, André Flahaut. "Nous avons de la rigueur et du volontarisme, nous sommes dans une logique du redéploiement de l'institution".

La croissance du PIB a permis une augmentation des recettes de la Fédération de 250 millions d'euros. Les dépenses s'accroîtront quant à elles de 158 millions, dont 72,5 millions qui permettront de confirmer les engagements pris et 64,6 millions pour des dépenses nouvelles.

L'an prochain, 84 millions seront consacrés au Pacte d'excellence pour l'enseignement, dont 24 millions pour les bâtiments scolaires. Le refinancement de l'enseignement supérieur monte à 39 millions. Le montant affecté au statut des accueillantes d'enfants augmente de 8 millions.

Le gouvernement investit également dans la recherche: 8 millions d'euros supplémentaires auxquels s'ajouteront les 14 millions d'euros du financement EOS (Excellence of Science) tirés du fédéral. Au total, le budget s'accroît de 15%.

En matière culturelle, l'enveloppe pour le financement des contrats-programmes et aides aux projets pluriannuels en arts de la scène augmente de 10 millions d'euros, soit une croissance de 10%.