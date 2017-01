Le chef du groupe PS au parlement bruxellois, Philippe Close, s'est demandé mardi si la fermeture pour un jour du Musée de l'Armée, par manque de personnel, jeudi, n'était pas lié "à la volonté de la N-VA et sa secrétaire d'Etat fédérale Elke Sleurs de tout faire pour saboter les efforts de la Région bruxelloise" au moment où celle-ci met tout en oeuvre pour renforcer son attractivité touristique.

"Il apparaît de plus en plus clair que cela fait partie d'une stratégie délibérée pour assécher petit à petit les institutions nationales afin de faciliter leur démantèlement et le déménagement de certaines collections vers la Flandre, comme le suggère également le statu quo quant à la définition d'un lieu pour les collections d'art moderne", a commenté mardi l'élu socialiste, par ailleurs échevin des Finances et du Tourisme à la Ville de Bruxelles.

Disant avoir appris cette fermeture exceptionnelle avec "stupéfaction et consternation", Philippe Close a jugé "indécent de faire mine de ne pas trouver de solution au manque de gardiens permettant l'ouverture du Musée de l'Armée jeudi, à l'heure où la Région bruxelloise lance le chantier du nouveau site Citroën afin d'y accueillir son futur musée d'art moderne et contemporain.

Pour lui, la secrétaire d'Etat se doit de trouver des solutions "car quel signal envoie-t-on aux touristes en agissant de la sorte? Peut-être certaines collections du Musée intéressent le projet de Musée de l'Air à Coxyde? Les institutions culturelles bruxelloises méritent mieux qu'une gestion à la petite semaine", a-t-il conclu.





Sleurs n'est pas en charge de la gestion du musée de l'armée, rappelle son cabinet

La secrétaire d'Etat fédérale Elke Sleurs (N-VA) en charge, notamment, de la Politique scientifique et des Grandes villes n'est pas chargée de la gestion du Musée de l'armée a tenu à rappeler mardi après-midi son cabinet, après la mise en cause de Mme Sleurs par le socialiste Philippe Close dans les efforts de Bruxelles pour améliorer l'attractivité touristique de la capitale. La gestion du Musée de l'armée entre dans les compétences du ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA).

