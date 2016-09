Fête de l'Aïd: la N-VA attaque le CD&V sur l'abattage rituel

Politique belge

Vu de Flandre, le monde politique francophone doit sembler bien plan-plan… Un nouveau débat de société fait rage au nord du pays tout en ne suscitant qu’une indifférence molle de l’autre côté de la frontière linguistique : celui de l’abattage rituel sans étourdissement des moutons, ce lundi, lors de la fête musulmane de l’Aïd. En Flandre, cette tradition dérange notamment la N-VA, qui tente de la faire interdire à l’échelle de la Région. Mais les nationalistes se heurtent aux réticences de l’un de leurs partenaires au sein du gouvernement de Geert Bourgeois, le CD&V. Le parti centriste semble en effet vouloir préserver ce qui touche à la liberté de culte.

Provoc’ nationaliste

Ce énième conflit entre la N-VA et les démocrates-chrétiens prend désormais un virage plus bruxellois. Dans une opinion publiée sur le site Web de "La Libre", la députée bruxelloise Liesbet Dhaene (N-VA) s’en prend très directement au parti de Wouter Beke. Le titre de son long texte, un brin provocateur, est sans équivoque : "Le CD&V fait de Bruxelles la capitale de l’abattage sans étourdissement"… Elle y compare avec ironie la politique menée en Flandre par le ministre régional au Bien-être animal, Ben Weyts (N-VA), et la politique menée à Bruxelles par la secrétaire d’Etat CD&V en charge du même dossier, Bianca Debaets. Pour rappel, la N-VA, dans la Région de Bruxelles-Capitale, est dans l’opposition.

"Après la fête du sacrifice de 2015, Ben Weyts a franchi un pas de plus […] en se déclarant favorable à une interdiction totale de l’abattage sans étourdissement, écrit Liesbet Dhaene. Il a ainsi initié un débat sociétal dans lequel en particulier le CD&V s’est fortement opposé à une interdiction totale. […] Le résultat ? La Région bruxelloise assume le contrôle et le financement intégraux d’un abattoir "mobile" pendant la fête du sacrifice. Apparemment, c’est la seule manière d’avoir une fête du sacrifice qui puisse respecter les règles européennes en matière de bien-être animal… Les politiques menées (par la Flandre et par la Région bruxelloise, NdlR) sont diamétralement opposées. En considérant l’organisation de la fête du sacrifice comme une mission gouvernementale et en la finançant sur le dos de chaque contribuable bruxellois - musulman ou non, ami des animaux ou non - Bianca Debaets franchit un pas décisif de plus que ses collègues CD&V flamands."

"Un droit acquis"

Pour la députée N-VA, le comportement du CD&V au sein du gouvernement bruxellois crée une sorte de droit acquis qui rendra encore plus difficile à l’avenir l’interdiction de l’abattage rituel. "Le moment est à présent venu de se poser la question cruciale : pourquoi la communauté musulmane de Bruxelles ferait encore à l’avenir des efforts vers un abattage avec étourdissement ? Plus encore, la concession de la secrétaire d’Etat Debaets crée une sorte d’acquis de la communauté musulmane vis-à-vis du gouvernement bruxellois, qui se porte garant de la possibilité d’abattre sans étourdissement pendant la fête du sacrifice", dénonce encore Liesbet Dhaene.