L'ancien ministre de la Défense et actuel ministre francophone du Budget, André Flahaut (PS), a dénoncé vendredi deux décisions prises par le gouvernement fédéral: l'externalisation de la flotte d'avions de transport militaires pour passagers et la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter l'état-major de la Défense. "Ce gouvernement fait tout pour démanteler la Défense sous l'impulsion de la N-VA", a-t-il affirmé à l'agence Belga, en faisant référence à d'autres décisions antérieures de privatisation des services de restauration - comme à l'École Royale militaire (ERM) - et à l'externalisation d'activités d'appui et de garde des casernes, avec un projet-pilote lancé au quartier Commandant de Hemptinne à Heverlee (Louvain).

Le conseil des ministres a avalisé vendredi la proposition du ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) de vendre la flotte d'avions commerciaux utilisés par le 15e wing de transport de Melsbroek - un Falcon 900 et quatre Embraer - et de lancer dès la semaine prochaine une procédure de marché public pour un contrat de services relatif à une capacité de transport aérien de type "corporate".

Le gouvernement a aussi validé la procédure à suivre en vue de la construction d'un nouveau quartier-général pour la Défense à Evere.

"Au lieu de s'occuper des militaires, notamment de base, qui en ont besoin, on va construire un nouvel état-major pour le prestige", a affirmé M. Flahaut (PS).