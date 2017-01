Entretien.

Il aurait dû être le président de la commission d’enquête parlementaire sur le Kazakhgate. Mais son implication dans le processus législatif sur la transaction pénale en 2011, au cœur du dossier, une décoration reçue de l’Ordre de Malte en 2002, un nom qui revient dans l’affaire, ou encore son audition devant la justice en tant que témoin en 2015 ont eu raison de son ambition . Francis Delpérée (CDH) a dû céder la présidence à Dirk Van der Maelen (SP.A), même s’il reste membre de la commission.

Les travaux commencent ce mercredi. Les députés vont analyser la naturalisation belge de Patokh Chodiev, le client de l’ex-sénateur/avocat Armand De Decker (MR) qui a bénéficié de la transaction pénale dès mi-2011. Ils se pencheront ensuite sur les circonstances de l’adoption de la transaction pénale, et d’une loi réparatrice dans la foulée, ainsi que sur la façon dont la justice l’a mise en œuvre.

Francis Delpérée, quel est votre état d’esprit à l’entame des travaux de la commission ?

Volontariste. En tant que "simple" membre, j’aurai plus de liberté de parole que comme président, même si tout le monde ne raisonne pas comme ça.

Vous faites allusion à Dirk Van der Maelen, qui disait dans "Le Soir" qu’"on trouve le MR à toutes les étapes du Kazakhgate". Est-il sorti de son rôle ?

Chacun son style. Ce n’est pas le mien. Evitons d’anticiper les travaux.

On a rarement vu une commission commencer avec un tel niveau de tensions, non ?

La présidence de la commission devait revenir au CDH. Aux yeux de mon parti, j’étais celui qui était le plus apte en raison de mon passé professoral et parlementaire. Il y a eu un peu d’ignorance, de jalousie, de méchanceté, de politique politicienne qui ont fait que les choses se sont passées différemment. Mais pour moi, la page est tournée.

Avec Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aussi ? Il vous a attaqué durement sur votre impartialité, alors qu’il était membre du gouvernement à l’époque.

Il est peut-être dans un mécanisme d’autodéfense…

Et avec Catherine Fonck, votre cheffe de groupe à la Chambre qui vous avait désavoué publiquement ?

J’ai bénéficié du soutien de mon président Benoît Lutgen, de Joëlle Milquet, des ministres CDH, de parlementaires. Ils ont compris que je ne voulais pas répondre à des critiques injustes et que je voulais participer de manière effective au travail de la commission d’enquête. Pour le reste, les querelles d’ego ne m’intéressent pas. Je voudrais juste rappeler qu’en 2012, au moment où les premières informations sur l’affaire sont sorties, Benoît Lutgen m’a félicité. Il disait que j’avais sauvé l’honneur du parti parce que nul soupçon de collusion ne pouvait peser sur le CDH.

Vous parlez de votre rôle au Sénat en 2011 ?

En tant que spécialiste des affaires courantes, j’avais fait remarquer en 2011 qu’on était un train d’apporter une modification importante à la procédure pénale sans gouvernement responsable (le gouvernement Leterme II était démissionnaire, NdlR). J’avais tiré la sonnette d’alarme. J’estime avoir fait mon devoir de parlementaire

Pourquoi avez-vous voté en faveur de la transaction pénale alors ?

J’étais dans la majorité, je ne peux pas nier cette réalité-là. Et puis, on était dans le contexte d’une loi fourre-tout qui contenait beaucoup d’autres mesures. Bloquer la transaction pénale, c’était bloquer tout le reste. Ces lois fourre-tout sont une calamité ! Elles rassemblent des mesures législatives (NdlR, souvent pour concrétiser des décisions budgétaires) qui n’ont aucun rapport entre elles, qui permettent le dépôt d’amendements qui vont dans tous les sens. Et la pratique se répand. On le voit en matière de justice avec les lois pot-pourri, comme on les appelle. Elles incluent des mesures qui n’ont rien à voir avec la justice. C’est un problème.

Le gouvernement Leterme aurait exercé des pressions sur les parlementaires pour qu’ils adoptent dans l’urgence la transaction pénale. Vous en avez subi ?

Non, absolument pas.

Douze des dix-sept membres de la commission Kazakhgate sont liés de près ou de loin à cette loi. N’aurait-il pas fallu, pour la sérénité des débats, que la commission soit composée de membres qui n’étaient pas députés en 2011, au moment du vote ?

Comme son nom l’indique, c’est une enquête parlementaire… La Constitution ne dit pas s’il y a des bons ou des mauvais parlementaires, des pestiférés, ceux qui étaient déjà là en 2011 mais qui n’ont rien dit ou rien vu… Tous peuvent travailler à l’enquête. J’ajouterais que cette commission a un aspect un peu particulier puisqu’elle va en partie travailler sur le Parlement, sur ses méthodes. La Chambre va faire un exercice d’introspection.

Justement, n’aurait-il pas été plus simple de prendre des députés qui n’étaient pas concernés par le vote de la loi ?

Il est un peu paradoxal de venir dire que ceux qui n’ont pas suivi le dossier sont les plus performants pour faire un travail utile dessus.

Diriez-vous, comme Ecolo, que le Kazakhgate est un scandale d’Etat ?

Je dirais plutôt que cela pose des questions fondamentales sur l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, tous pouvoirs confondus.