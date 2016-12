Politique belge Il aura cédé aux pressions de l'opposition , notamment d'Ecolo et du PS, qui avait ouvert le débat une nouvelle fois en commission. Cité plusieurs fois dans l'enquête, soi-disant proche de l'Ordre de Malte, Francis Delpérée (cdH) a finalement décidé de ne plus présider la commission Kazakhgate. Selon Le Soir, il siègera en commission. C'est Dirk Van der Maelen (SP.A) qui le remplace.

Le député humaniste a indiqué jeudi qu'il renonçait à la présidence de la commission d'enquête parlementaire sur le Kazakhgate qui fait l'objet d'un malaise depuis la mise au jour d'éléments portant potentiellement atteinte à la sérénité que requiert une telle présidence. "Je constate qu'au cours de ces dernières heures, plusieurs formations politiques se sont interrogées sur mon rôle de président de la Commission d'enquête parlementaire sur la transaction pénale. Je constate que la cheffe du groupe politique dont je relève à la Chambre des représentants (Catherine Fonck, NdlR) a mis en doute ma capacité à exercer une telle présidence. En conséquence, je renonce à l'exercice de ladite présidence", a indiqué M. Delpérée.

Il dit avoir "à coeur de voir se développer les travaux de la Commission d'enquête dans les meilleurs délais et avec l'efficacité et le sérieux souhaitables". Il dit vouloir "oeuvrer au sein de la commission pour qu'il en soit ainsi". M Delpérée reste donc membre de la Commission, ce qui signifie que le CDH perd la présidence. Elle pourrait revenir au SP.A et à son commissaire Dirk Van der Maelen.