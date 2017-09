La rentrée s’annonce chahutée pour le ministre fédéral de la Mobilité et des Transports, François Bellot (MR). La CGSP Cheminots appelle à une grève sur le rail le 10 octobre prochain. Le syndicat socialiste entend notamment protester contre la politique du gouvernement Michel. Sans surprise, les dernières sorties dans la presse d’une série de ténors politiques flamands quant à une éventuelle privatisation de la SNCB ont mis de l’huile sur le feu. Le ministre en charge de la Société nationale des chemins de fer met les choses au point.

Le Premier ministre l’a déclaré jeudi dernier dans "La Libre" : le service minimum ne sera pas d’application le 10 octobre prochain s’il devait y avoir grève. Pour quand peut-on l’envisager dans ce cas ?

Le texte en question, voté cet été en gouvernement, doit en effet encore effectuer son parcours parlementaire. Celui-ci débutera le 4 octobre prochain. Il est donc difficile à ce stade de vous donner une date précise quant à sa mise en application. Pour rappel, l’objectif du service garanti - et non minimum ! -, c’est de voir comment, en cas de grève, il est possible ou non d’organiser le service sur certaines ou sur toutes les lignes du rail belge en fonction du personnel et des moyens disponibles. Septante-deux heures avant le début de la grève, il y aura ainsi un recensement des travailleurs disponibles et indisponibles. Sur cette base, la SNCB évaluera s’il est envisageable de faire circuler les trains, et dans quelle proportion. Mais il est évident que si c’est pour faire circuler un train sur une ligne à la place d’une vingtaine de trains, il n’y aura pas d’offre de service. C’est donc ici du cas par cas, du… "grève par grève", si je puis dire. Sauf que, désormais, on pourra prévenir le voyageur vingt-quatre heures avant la grève via un plan de transport qui sera aisément consultable.

"Les syndicats - de la SNCB notamment - abusent de leur position cruciale", déclarait ce week-end dans "Le Soir" Alexander De Croo. Vous partagez son avis ?