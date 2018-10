Le 14 octobre dernier, la libérale Françoise Schepmans a perdu son écharpe mayorale à Molenbeek. Son parti, le MR, y gouvernait depuis six ans avec le CDH et Ecolo. C'est le Parti socialiste de Catherine Moureaux, fille du bourgmestre jadis déchu, qui est sorti premier du scrutin communal avec 17 sièges au compteur. Le PTB local de Dirk De Block a également fait une percée très remarquée avec sept sièges, tandis que les écologistes en ont perdu un. Mardi soir, Ecolo a décidé de claquer la porte des négociations. PS et PTB avaient entamé ce jeudi des négociations bilatérales en vue de sceller une alliance de gauche. Le PTB a finalement annoncé ce jeudi après-midi son retrait des négociations. La Libre avait interrogé Françoise Schepmans juste avant l'annonce de cette rupture PS-PTB.

L'alliance entre le PS et le PTB n'est toujours pas scellée à Molenbeek. Vous gardez un espoir de revenir dans la partie ?

(...)