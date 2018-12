La Flandre freine malheureusement systématiquement lorsque nous voulons élever nos ambitions" climatiques, lançait, dimanche, la ministre fédérale de l’Environnement, Marie-Christine Marghem (MR). L’attaque a été très mal reçue par ses collègues flamands. Mais elle est également jugée infondée par la ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline Fremault (CDH).

"Il ne faut pas confondre la Flandre et la N-VA. Le problème ne se situe pas au niveau de la Flandre dans sa globalité, mais au niveau de la N-VA", dit-elle à La Libre. Elle cite des exemples.

De Jambon à Bourgeois

Un : les négociations sur le burden sharing 2013-2020, c’est-à-dire sur le partage entre Régions et fédéral des efforts climatiques de la Belgique sur la période concernée. On devait le blocage, selon elle, à Jan Jambon, vice-Premier ministre N-VA, et à Geert Bourgeois, ministre-Président flamand N-VA. Deux : le pacte énergétique belge. "C’est Jan Jambon qui est revenu sur l’accord" (en raison de la fermeture des centrales nucléaires). Trois : le relèvement des ambitions climatiques de l’Union européenne. "Qui s’y est opposé ? La N-VA…"

Lundi, Mme Marghem a précisé que ses propos de la veille visaient le blocage sur le burden sharing 2021-2030. "La Flandre ne veut ouvrir la discussion que lorsque le plan belge Énergie-Climat aura été déposé à l’Europe, mais ce faisant nous perdons un temps précieux." C’est "vrai et faux", reprend Mme Fremault. Effectivement, dit-elle, les deux dossiers sont liés, mais "rien n’aurait empêché de faire avancer les deux en parallèle".

Bref, conclut-elle, "quand on veut atteindre un accord, on rassemble ses collègues et on évite de leur taper sur la tête sinon - sans mauvais jeu de mots - on pourrit le climat".