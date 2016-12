Au Pape, il revient de célébrer la messe de Noël à Rome. Au roi des Belges, de superviser en majesté le défilé du 21 juillet. Au président du Parti socialiste, il reste le Premier mai, à la fois liturgie collective et mise en scène d’une puissance personnelle. En ce printemps 2000, Elio Di Rupo s’apprête à vivre l’événement dans la peau du commandeur. Le Montois est arrivé à la direction du boulevard de l’Empereur quelques mois plus tôt. La fête du Travail doit être son couronnement. Il n’en sera rien.

Le jour venu, Laurette Onkelinx gâche tout. La ministre liégeoise participe le matin à un meeting en Cité ardente. Sous le toit du kiosque d’Avroy, elle exhorte les militants à résister à la mondialisation capitaliste. Tour à tour pugnace et charmeuse, elle joue l’entière gamme des effets rhétoriques. Habituels propos de tribune. Jusqu’au dernier volet de son discours, qui s’écarte de la partition attendue. "Les socialistes veulent aboutir aux trente-cinq heures pour tous, et faire encore mieux là où c’est possible !"

L’appel de Laurette Onkelinx à la réduction du temps de travail provoque la fureur d’Elio Di Rupo.

(...)

