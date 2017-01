C’est l’histoire d’un moderne qui fermait parfois les yeux sur les agissements de certains anciens. C’est aussi l’histoire d’un vrai gentil. D’un mec à qui vous ne serrez la main qu’une fois. A la rencontre suivante, il vous claque la bise en toute spontanéité. C’est l’histoire d’un amateur de sports extrêmes qui a la politique dans la peau depuis les années 90 après une carrière dans le privé. C’est surtout l’histoire d’un gars sympa qui n’était sans doute pas capable de devenir un tueur froid, un politique cynique aux ambitions démesurées.

En politique il n’a pas été parachuté. Il a dû faire ses preuves. Pas à pas, le municipaliste convaincu qu’il est devenu, a gravi les échelons. Conseiller communal à Thuin, sa ville, dès 1994 à l’âge de 32 ans, il deviendra bourgmestre après les élections communales de 2000. Il succède à Daniel Ducarme (MR) au style, comment dire ?, différent.

Et puis, il y a le parlement wallon, où il débarque en 1999 grâce au complexe mécanisme de l’apparentement. Il y sera, depuis lors, à chaque fois réélu et bien réélu. Populaire, il triomphera encore à Thuin où il rafle en 2012 une majorité absolue méritée, tant il se donne. A l’aise dans tous les milieux, il n’est pas un orateur hors norme, il ne brille pas par des envolées verbales détonantes, mais il séduit. Son apparence, parfois débraillée, ses blagues bonnes ou mauvaises qu’il glisse ça et là, même quelques minutes encore avant sa démission, en font quelqu’un d’attachant.